Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира

Самолёт, следовавший из Сочи в Москву, вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, мужчина нарушал общественный порядок и нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем было принято решение совершить вынужденную посадку.

37-летний пассажир доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте, проинформировали в МВД. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

В октябре самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира.