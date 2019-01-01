Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира

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Самолёт, следовавший из Сочи в Москву, вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира
  • РИА Новости

По её словам, мужчина нарушал общественный порядок и нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем было принято решение совершить вынужденную посадку.

37-летний пассажир доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте, проинформировали в МВД. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

В октябре самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира.

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