Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира
- РИА Новости
По её словам, мужчина нарушал общественный порядок и нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем было принято решение совершить вынужденную посадку.
37-летний пассажир доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте, проинформировали в МВД. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
В октябре самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира.