Самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира

Самолёт, следовавший по маршруту Сочи — Москва, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как заявил диспетчер аэропорта полицейским, на борту находится пьяный 35-летний житель Санкт-Петербурга. Во время полёта пассажир вёл себя агрессивно и не выполнял требования экипажа.

Мужчину доставили в линейный отдел МВД России. В отношении дебошира завели производство по делу об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин.