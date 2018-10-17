Самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за нетрезвого пассажира
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Как заявил диспетчер аэропорта полицейским, на борту находится пьяный 35-летний житель Санкт-Петербурга. Во время полёта пассажир вёл себя агрессивно и не выполнял требования экипажа.
Мужчину доставили в линейный отдел МВД России. В отношении дебошира завели производство по делу об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин.