Самуэльссон высказался за отстранение РУСАДА из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный частыми высказываниями о допинге, прокомментировал ситуацию с непредоставлением экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

«Когда WADA восстановило РУСАДА в сентябре, несмотря на то что не все критерии были выполнены, — это был настоящий удар для спортсменов. Президент WADA был на 100% уверен: данное решение означает, что организация получит данные Московской лаборатории до 31 декабря. Сейчас очевидно, что этого уже не случится. Это может означать только то, что РУСАДА снова должно быть лишено лицензии. Важно, чтобы WADA защищало чистых атлетов, а не мошенников. Если нет, то я не вижу у WADA будущего», — написал Самуэльссон в своём Twitter.

Now it is clear it will not happen. This can only mean RUSADA is made non-compliant again. It is important WADA starts protecting clean athletes and not cheaters. If not I have a hard time to even see a future for WADA (2/2) — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 31 декабря 2018 г.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Согласно решению российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

Ранее глава USADA призвал отстранить РУСАДА из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории.