Американский журналист считает, что России достался «сладкий кекс» в виде Словакии в 1/4 финала МЧМ

Американский спортивный журналист Фрэнк Серавалли, работающий обозревателем канадского телеканала TSN, высказал мнение о поражении сборной Канады от национальной команды России в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

«После того как сборная России одержала победу, путь к золоту для Канады стал намного более сложным. До этого канадцам надо было обыграть лишь две хорошие команды, чтобы одержать итоговую победу. Сейчас — три. Словакия в четвертьфинале — это настоящий сладкий кекс, это команда, которая проиграла три матча в группе с общим счётом 4:12. Но теперь это угощение досталось сборной России», — говорится в материале Серавалли, опубликованном на TSN.

Он отметил, что весь матч с Россией стал шоком для Канады.

«В первом же настоящем испытании Канада уступила, хотя контролировала большую часть игры», — добавил журналист.

Сборная Канады проиграла России в заключительном матче группового этапа МЧМ и в четвертьфинале турнира встретится с Финляндией.

Ранее сообщалось, что Тим Хантер назвал поражение от России на МЧМ уроком для сборной Канады.