Американский журналист считает, что России достался «сладкий кекс» в виде Словакии в 1/4 финала МЧМ

Короткая ссылка
Американский спортивный журналист Фрэнк Серавалли, работающий обозревателем канадского телеканала TSN, высказал мнение о поражении сборной Канады от национальной команды России в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Американский журналист считает, что России достался «сладкий кекс» в виде Словакии в 1/4 финала МЧМ
  • © iihf.com

«После того как сборная России одержала победу, путь к золоту для Канады стал намного более сложным. До этого канадцам надо было обыграть лишь две хорошие команды, чтобы одержать итоговую победу. Сейчас — три. Словакия в четвертьфинале — это настоящий сладкий кекс, это команда, которая проиграла три матча в группе с общим счётом 4:12. Но теперь это угощение досталось сборной России», — говорится в материале Серавалли, опубликованном на TSN.

Он отметил, что весь матч с Россией стал шоком для Канады.

«В первом же настоящем испытании Канада уступила, хотя контролировала большую часть игры», — добавил журналист.

Сборная Канады проиграла России в заключительном матче группового этапа МЧМ и в четвертьфинале турнира встретится с Финляндией.

Ранее сообщалось, что Тим Хантер назвал поражение от России на МЧМ уроком для сборной Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить