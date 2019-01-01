Американский журналист считает, что России достался «сладкий кекс» в виде Словакии в 1/4 финала МЧМ
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«После того как сборная России одержала победу, путь к золоту для Канады стал намного более сложным. До этого канадцам надо было обыграть лишь две хорошие команды, чтобы одержать итоговую победу. Сейчас — три. Словакия в четвертьфинале — это настоящий сладкий кекс, это команда, которая проиграла три матча в группе с общим счётом 4:12. Но теперь это угощение досталось сборной России», — говорится в материале Серавалли, опубликованном на TSN.
Он отметил, что весь матч с Россией стал шоком для Канады.
«В первом же настоящем испытании Канада уступила, хотя контролировала большую часть игры», — добавил журналист.
Сборная Канады проиграла России в заключительном матче группового этапа МЧМ и в четвертьфинале турнира встретится с Финляндией.
Ранее сообщалось, что Тим Хантер назвал поражение от России на МЧМ уроком для сборной Канады.