Хантер назвал поражение от России на МЧМ уроком для сборной Канады
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«Мы разговаривали с игроками во время матча и тренировали их во время матча. Затем, после матча, я сказал им: «Эй, это же урок. Нас не выбили из турнира. Это бесплатный урок. Конечно, мы будем играть с хорошей командой в четвертьфинале, но это хороший урок», — приводит слова Хантера Sport24.
Он отметил, что ему безразлично, кто станет следующим соперником его команды.
«Я не обращал на них особого внимания, я был занят просмотром игры нашей команды. Кого бы мы ни получили в следующем раунде, мы собираемся показать им нашу лучшую игру, а не беспокоиться о том, с кем мы будем играть», — добавил специалист.
Сборная Канады проиграла России в заключительном матче группового этапа МЧМ и в четвертьфинале турнира встретится с Финляндией.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды над Канадой на чемпионате мира.