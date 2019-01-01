Хантер назвал поражение от России на МЧМ уроком для сборной Канады

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Главный тренер молодёжной сборной Канады Тим Хантер прокомментировал поражение от национальной команды России в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Хантер назвал поражение от России на МЧМ уроком для сборной Канады
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«Мы разговаривали с игроками во время матча и тренировали их во время матча. Затем, после матча, я сказал им: «Эй, это же урок. Нас не выбили из турнира. Это бесплатный урок. Конечно, мы будем играть с хорошей командой в четвертьфинале, но это хороший урок», — приводит слова Хантера Sport24.

Он отметил, что ему безразлично, кто станет следующим соперником его команды.

«Я не обращал на них особого внимания, я был занят просмотром игры нашей команды. Кого бы мы ни получили в следующем раунде, мы собираемся показать им нашу лучшую игру, а не беспокоиться о том, с кем мы будем играть», — добавил специалист.

Сборная Канады проиграла России в заключительном матче группового этапа МЧМ и в четвертьфинале турнира встретится с Финляндией.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды над Канадой на чемпионате мира.

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