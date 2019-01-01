Брагин рассказал о симуляциях канадской сборной в матче с Россией

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своей команды над Канадой на чемпионате мира.

«Готовились в спокойном режиме. Конечно, ажиотаж определённый был, но мы разобрали соперника, подсказали, как играть против него. Отрезками это получалось, отсюда и положительный результат», — цитирует Брагина Sport24.

Наставник российской молодёжки заявил, что у него были опасения по поводу усталости своих подопечных во время матча, а также обвинил канадских игроков в симуляциях.

«У нас вчера была непростая игра, а канадцы отдыхали, поэтому были опасения по поводу третьего периода, но вышли достойно из этой ситуации. Канадцы симулируют с первой игры. Возможно, определённое задание у них есть. Любой тычок — они падают», — отметил специалист.

Ранее капитана сборной Канады U20 Макса Комтуа удалили за симуляцию в матче с Россией на МЧМ.

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