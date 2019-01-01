«Флорида» победила «Детройт» в матче НХЛ, отыгравшись с 0:3

Клуб «Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Уингз» трижды поразил ворота соперника в первом периоде. Шайбы в активе Андреаса Атанасиу, Густава Нюквиста и Томаса Ванека. «Пантерз» во втором периоде смог отыграться благодаря голам Джареда Макканна, Хенрика Боргстрёма и Джейса Гаврилюка.

Третий период не выявил сильнейшего, а в овертайме победную для «Флориды» шайбу забросил Джонатан Юбредо. Российские хоккеисты «Пантерз» Богдан Киселевич и Евгений Дадонов не отличились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ковальчуком победил «Колорадо» в матче НХЛ.