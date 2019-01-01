«Лос-Анджелес» с Ковальчуком победил «Колорадо» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Кингз» принесли шайбы Шона Уолкера и Дрю Даути, оформившего дубль.

«Колорадо» ответил голами Натана Маккиннона и Карла Сёдерберга.

Российский голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 15 из 18 бросков по своим воротам. Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм» в матче НХЛ.