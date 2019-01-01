«Тампа-Бэй» победила «Анахайм» в матче НХЛ, Кучеров набрал два очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме.

Российский нападающий Никита Кучеров принял участие в обоих голевых моментах в составе своей команды. Сначала он забросил шайбу на седьмой минуте, а затем отдал результативную передачу Брейдену Пойнту на первой минуте дополнительного времени.

Кучеров набрал 30 очков (9+21) в течение месяца, что за последние 30 лет удавалось лишь десяти хоккеистам.

Ранее Клим Костин заявил, что капитан молодёжной сборной Канады по хоккею работал в цирке или является другом Неймара.