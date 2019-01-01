Хоккеист сборной Канады ответил на сравнение себя с Неймаром

Нападающий молодёжной сборной Канады Макс Комтуа прокомментировал поражение от России в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

«Это была война на льду. Каждый раз, когда ты играешь на молодёжном чемпионате, это война и все хотят победить всех своих соперников. Клим Костин сравнил меня с Неймаром? Что ж, хорошо для него. Я не знаю, что там произошло с Костиным. Мы получили два штрафа. Мы боролись изо всех сил, и рефери дал за это два пенальти», — приводит слова Комтуа Sport24.

Он отметил, что матчи с Россией никогда не бывают простыми.

«Возможно, их рьяность нас удивила. Мы должны лучше играть в таких матчах. Это был тяжёлый проигрыш, но мы должны двигаться дальше», — добавил хоккеист.

Сборная России победила Канаду и сыграет со Словакией в четвертьфинале МЧМ.

Ранее Костин заявил, что капитан сборной Канады работал в цирке или дружит с Неймаром.