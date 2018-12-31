Финский «КалПа» по буллитам победил команду Канады в финале хоккейного Кубка Шпенглера

Финский «КалПа» в серии буллитов одержал победу над командой Канады, составленной из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, в финальном матче Кубка Шпенглера.

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Основное время встречи, прошедшей в швейцарском Давосе, завершилось со счётом 1:1. В составе канадцев отличился Даниэль Винник, а у финского коллектива шайбу забросил Ээту Луостаринен. Победу «КалПе» в серии буллитов принёс гол Яакко Риссанена. Кубок Шпенглера считается старейшим хоккейным соревнованием в мире. Единственный российский клуб, принимавший участие в текущем розыгрыше Кубка Шпенглера, магнитогорский «Металлург», завершил борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив «Айс Тайгерс» со счётом 1:3. Ранее финский «КалПа» и команда Канады пробились в финал Кубка Шпенглера.