Финский «КалПа» по буллитам победил команду Канады в финале хоккейного Кубка Шпенглера
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Основное время встречи, прошедшей в швейцарском Давосе, завершилось со счётом 1:1.
В составе канадцев отличился Даниэль Винник, а у финского коллектива шайбу забросил Ээту Луостаринен.
Победу «КалПе» в серии буллитов принёс гол Яакко Риссанена.
Кубок Шпенглера считается старейшим хоккейным соревнованием в мире.
Единственный российский клуб, принимавший участие в текущем розыгрыше Кубка Шпенглера, магнитогорский «Металлург», завершил борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив «Айс Тайгерс» со счётом 1:3.
Ранее финский «КалПа» и команда Канады пробились в финал Кубка Шпенглера.