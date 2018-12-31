Финский «КалПа» по буллитам победил команду Канады в финале хоккейного Кубка Шпенглера

Короткая ссылка
Финский «КалПа» в серии буллитов одержал победу над командой Канады, составленной из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, в финальном матче Кубка Шпенглера.
Финский «КалПа» по буллитам победил команду Канады в финале хоккейного Кубка Шпенглера
  • © spenglercup.ch

Основное время встречи, прошедшей в швейцарском Давосе, завершилось со счётом 1:1.

В составе канадцев отличился Даниэль Винник, а у финского коллектива шайбу забросил Ээту Луостаринен.

Победу «КалПе» в серии буллитов принёс гол Яакко Риссанена.

Кубок Шпенглера считается старейшим хоккейным соревнованием в мире.

Единственный российский клуб, принимавший участие в текущем розыгрыше Кубка Шпенглера, магнитогорский «Металлург», завершил борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив «Айс Тайгерс» со счётом 1:3.

Ранее финский «КалПа» и команда Канады пробились в финал Кубка Шпенглера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить