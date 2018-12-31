Финский «КалПа» и команда Канады пробились в финал Кубка Шпенглера
- © spenglercup.ch
В полуфинальных матчах турнира команда Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, обыграла немецкий клуб «Айс Тайгерс» со счётом 4:2, а «КалПа» оказался сильнее «Давоса» — 2:1. Решающий поединок Кубка Шпенглера состоится в понедельник, 31 декабря, и начнётся в 14:10 по московскому времени.
Единственный российский клуб, принимавший участие в текущем розыгрыше Кубка Шпенглера, магнитогорский «Металлург», завершил борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив «Айс Тайгерс» со счётом 1:3.
Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2002 Андрей Николишин назвал фаворита молодёжного чемпионата мира по хоккею.