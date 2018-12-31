«Металлург» выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

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Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» опубликовал сообщение в Twitter по поводу обрушения подъезда в одном из жилых домов города.
«Металлург» выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
  • РИА Новости

«Магнитогорск скорбит!» — написано в сообщении.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома, погибли четыре человека. В городе был введён режим ЧСПриоритетной версией произошедшего является взрыв газа. По последним данным, судьба 35 человек остаётся неизвестной после инцидента. 

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