«Металлург» выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
- РИА Новости
«Магнитогорск скорбит!» — написано в сообщении.
31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома, погибли четыре человека. В городе был введён режим ЧС. Приоритетной версией произошедшего является взрыв газа. По последним данным, судьба 35 человек остаётся неизвестной после инцидента.
Магнитогорск скорбит! pic.twitter.com/yMuPTLCHMJ— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 31 декабря 2018 г.