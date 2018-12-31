«Металлург» выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» опубликовал сообщение в Twitter по поводу обрушения подъезда в одном из жилых домов города.

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РИА Новости