Шарапова назвала игру с Бачински на турнире WTA в Шэньчжэне хорошей тренировкой

Короткая ссылка
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над швейцаркой Тимей Бачински в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Шарапова назвала игру с Бачински на турнире WTA в Шэньчжэне хорошей тренировкой
  • © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня был сложный соперник, а погодные условия были непростыми», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Она также поблагодарила болельщиков, которые пришли поддержать её. 

«Это что-то особенное, это одни из лучших болельщиков. Кажется, они собрались со всего Китая, приятно видеть всех их вместе. Учитывая, что я не играла официальные матчи несколько месяцев и какая соперница была у меня, думаю, что это была отличная тренировка», — сказала Шарапова.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Во втором круге Шарапова сыграет с китаянкой Синьюй Ван.

Ранее Шарапова обыграла Бачински в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить