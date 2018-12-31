Шарапова назвала игру с Бачински на турнире WTA в Шэньчжэне хорошей тренировкой

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над швейцаркой Тимей Бачински в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

«У меня был сложный соперник, а погодные условия были непростыми», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Она также поблагодарила болельщиков, которые пришли поддержать её.

«Это что-то особенное, это одни из лучших болельщиков. Кажется, они собрались со всего Китая, приятно видеть всех их вместе. Учитывая, что я не играла официальные матчи несколько месяцев и какая соперница была у меня, думаю, что это была отличная тренировка», — сказала Шарапова.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Во втором круге Шарапова сыграет с китаянкой Синьюй Ван.

Ранее Шарапова обыграла Бачински в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне.