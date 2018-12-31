Норвежская лыжница Эстберг считает, что ситуация вокруг российского спорта дурно выглядит

Двукратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг выразила надежду на чистоту российских спортсменов.

«Вся ситуация, сложившаяся не только с лыжными гонками, но и со всеми российскими видами спорта, очень необычна и дурно выглядит», — приводит слова представительницы Норвегии VG.

Она также добавила, что не собирается подозревать кого-либо в употреблении запрещённых препаратов.

«Когда я стою на старте, то надеюсь, что люди, с которыми я соревнуюсь, чисты. У меня нет причин верить чему-то другому, кроме этого», — сказала Эстберг.

20 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью восстановило статус Российского антидопингового агентства. Согласно решению, российская сторона обязалась предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Во время второго визита эксперты WADA не смогли в срок закончить работу по извлечению данных московской лаборатории.

Ранее шведский лыжник Хальфварссон сказал, что доверие к россиянам подорвано из-за проблем с допингом.