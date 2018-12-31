Шведский лыжник Хальфварссон: доверие к россиянам подорвано из-за проблем с допингом

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Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о победе россиянина Сергея Устюгова в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Шведский лыжник Хальфварссон: доверие к россиянам подорвано из-за проблем с допингом
  • Reuters

«Я был удивлён, что Устюгов неожиданно вернулся в такую хорошую форму», — приводит слова спортсмена VG.

Он также выразил надежду, что российский спортсмен является чистым и не нарушает антидопинговые правила.

«У россиян было много проблем с допингом, поэтому понятно, что доверие к ним подорвано. Тем не менее мы должны уважать тех, с кем соревнуемся, и надеяться, что те, кто выступает здесь, чисты», — сказал Хальфварссон.

Ранее в FIS заявили, что не допустят, чтобы Устюгов не общался с прессой до ЧМ.

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