Шведский лыжник Хальфварссон: доверие к россиянам подорвано из-за проблем с допингом
- Reuters
«Я был удивлён, что Устюгов неожиданно вернулся в такую хорошую форму», — приводит слова спортсмена VG.
Он также выразил надежду, что российский спортсмен является чистым и не нарушает антидопинговые правила.
«У россиян было много проблем с допингом, поэтому понятно, что доверие к ним подорвано. Тем не менее мы должны уважать тех, с кем соревнуемся, и надеяться, что те, кто выступает здесь, чисты», — сказал Хальфварссон.
Ранее в FIS заявили, что не допустят, чтобы Устюгов не общался с прессой до ЧМ.