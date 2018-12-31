Защитник сборной Канады пропустит матч с Россией из-за дисквалификации
- © iihf.com
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).
В третьем периоде матча с Чехией (5:1) хоккеист атаковал Яхима Конделика в область головы и шеи. При этом эпизод остался без внимания арбитров.
Позже дисциплинарная комиссия IIHF приняла решение дисквалифицировать Макайзека на один матч после просмотра видеозаписи.
Таким образом, он не сыграет со сборной России 1 января 2019 года.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею назвал Канаду главным фаворитом МЧМ-2019.