Защитник сборной Канады пропустит матч с Россией из-за дисквалификации

Защитник сборной Канады по хоккею Джаред Макайзек не сможет сыграть с Россией в матче молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

В третьем периоде матча с Чехией (5:1) хоккеист атаковал Яхима Конделика в область головы и шеи. При этом эпизод остался без внимания арбитров.

Позже дисциплинарная комиссия IIHF приняла решение дисквалифицировать Макайзека на один матч после просмотра видеозаписи.

Таким образом, он не сыграет со сборной России 1 января 2019 года.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею назвал Канаду главным фаворитом МЧМ-2019.