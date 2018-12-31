Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Бывший хоккейный рефери Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира в Канаде.

«С моей точки зрения, такое невозможно в принципе. Когда назначают второй буллит в одной атаке, это значит, была восстановлена реальная возможность взятия ворот», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, при назначении буллита игроку автоматически даются две минуты штрафа.

«Считаю, что это судейская ошибка. Но, может, судьям давали какие-то новые рекомендации, или я чего-то не знаю», — сказал Вайсфельд.

Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России были назначены сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.

Ранее Саморуков высказался о двух буллитах в ворота молодёжной сборной России.