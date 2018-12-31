Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Короткая ссылка
Бывший хоккейный рефери Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира в Канаде.
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
  • © fhr.ru

«С моей точки зрения, такое невозможно в принципе. Когда назначают второй буллит в одной атаке, это значит, была восстановлена реальная возможность взятия ворот», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, при назначении буллита игроку автоматически даются две минуты штрафа.

«Считаю, что это судейская ошибка. Но, может, судьям давали какие-то новые рекомендации, или я чего-то не знаю», — сказал Вайсфельд.

Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России были назначены сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.

Ранее Саморуков высказался о двух буллитах в ворота молодёжной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить