Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
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«С моей точки зрения, такое невозможно в принципе. Когда назначают второй буллит в одной атаке, это значит, была восстановлена реальная возможность взятия ворот», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По его словам, при назначении буллита игроку автоматически даются две минуты штрафа.
«Считаю, что это судейская ошибка. Но, может, судьям давали какие-то новые рекомендации, или я чего-то не знаю», — сказал Вайсфельд.
Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России были назначены сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.
Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.
Ранее Саморуков высказался о двух буллитах в ворота молодёжной сборной России.