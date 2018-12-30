«Спартак» по буллитам обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в ледовом дворце «Большой» в Сочи, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время за хозяев забил Дмитрий Архипов, на что «Спартак» ответил шайбой Артёма Фёдорова.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победный для московской команды бросок исполнил Каспарас Даугавиньш.

Таким образом, «Спартак» прервал серию из двух поражений, тогда как «Сочи» проиграл во втором матче подряд.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ.