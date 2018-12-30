«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ак Барса» Алексей Потапов, отличившийся на 46-й минуте.

Таким образом, команда из Казани прервала серию из трёх поражений подряд, а «Нефтехимик», в свою очередь, проиграл в седьмой встрече подряд.

В параллельном матче китайский «Куньлунь Ред Стар» на выезде обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова провела первое вбрасывание в матче КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».

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