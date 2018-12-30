«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.
Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ак Барса» Алексей Потапов, отличившийся на 46-й минуте.
Таким образом, команда из Казани прервала серию из трёх поражений подряд, а «Нефтехимик», в свою очередь, проиграл в седьмой встрече подряд.
В параллельном матче китайский «Куньлунь Ред Стар» на выезде обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова провела первое вбрасывание в матче КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».