«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ак Барса» Алексей Потапов, отличившийся на 46-й минуте.

Таким образом, команда из Казани прервала серию из трёх поражений подряд, а «Нефтехимик», в свою очередь, проиграл в седьмой встрече подряд.

В параллельном матче китайский «Куньлунь Ред Стар» на выезде обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова провела первое вбрасывание в матче КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик».