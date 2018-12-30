Лагно о победе на ЧМ: несколько раз была на грани, но я рада, что всё закончилось успешно
- РИА Новости
«Турнир складывался удачно. Конечно, без везения сложно рассчитывать на успех в таких турнирах, но я довольна своей игрой», — приводит слова Лагно ТАСС.
Она отметила, что отсутствие поражений по ходу турнира давало ей психологическое преимущество.
«Несколько раз была на грани, но я рада, что всё закончилось успешно. Я чувствую себя великолепно, очень рада закончить год такой победой», — добавила шахматистка.
Ранее сообщалось, что Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блицу.