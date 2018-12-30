Лагно о победе на ЧМ: несколько раз была на грани, но я рада, что всё закончилось успешно

Россиянка Екатерина Лагно поделилась впечатлениями от победы в дисциплине блиц на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.

«Турнир складывался удачно. Конечно, без везения сложно рассчитывать на успех в таких турнирах, но я довольна своей игрой», — приводит слова Лагно ТАСС.

Она отметила, что отсутствие поражений по ходу турнира давало ей психологическое преимущество.

«Несколько раз была на грани, но я рада, что всё закончилось успешно. Я чувствую себя великолепно, очень рада закончить год такой победой», — добавила шахматистка.

Ранее сообщалось, что Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блицу.