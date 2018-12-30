Лагно о победе на ЧМ: несколько раз была на грани, но я рада, что всё закончилось успешно

Короткая ссылка
Россиянка Екатерина Лагно поделилась впечатлениями от победы в дисциплине блиц на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.
Лагно о победе на ЧМ: несколько раз была на грани, но я рада, что всё закончилось успешно
  • РИА Новости

«Турнир складывался удачно. Конечно, без везения сложно рассчитывать на успех в таких турнирах, но я довольна своей игрой», — приводит слова Лагно ТАСС.

Она отметила, что отсутствие поражений по ходу турнира давало ей психологическое преимущество.

«Несколько раз была на грани, но я рада, что всё закончилось успешно. Я чувствую себя великолепно, очень рада закончить год такой победой», — добавила шахматистка.

Ранее сообщалось, что Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блицу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить