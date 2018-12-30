Российская шахматистка Лагно стала чемпионкой мира по блицу

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Россиянка Екатерина Лагно заняла первое место в дисциплине блиц на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.
Российская шахматистка Лагно стала чемпионкой мира по блицу
  • РИА Новости

В заключительном, 17-м туре Лагно сыграла вничью с Зейнаб Мамедъяроваой из Азербайджана.

Таким образом, Лагно набрала 13,5 очка и заняла первое место, победив в десяти партиях и ещё семь завершив вничью.

Второе место заняла представительница Ирана Сарасадат Хадемальшарьех. Тройку призёров замкнула китаянка Лэй Тинцзе.

В топ-10 по итогам турнира также вошли россиянки Валентина Гунина (четвёртое место), Александра Горячкина (шестое место) и Лея Гарифуллина (восьмое место).

Ранее сообщалось, что Даниил Дубов стал вторым после Сергея Карякина российским шахматистом, выигравшим ЧМ по рапиду.

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