Денисов заявил, что уход Геркуса из «Локомотива» стал для него неожиданностью

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Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов прокомментировал отставку генерального директора клуба Ильи Геркуса.
Денисов заявил, что уход Геркуса из «Локомотива» стал для него неожиданностью
  • РИА Новости

«Если честно, сейчас вся команда в отпусках, и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Он также поблагодарил функционера за работу в команде.

«Под его и Юрия Павловича руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности и уважения», — сказал Денисов.

Геркус занял пост генерального директора «Локомотива» летом 2016 года. За период его  работы железнодорожники выиграли Кубок России и стали чемпионами страны.

Ранее сообщалось, что Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива».

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