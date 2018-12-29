Денисов заявил, что уход Геркуса из «Локомотива» стал для него неожиданностью
- РИА Новости
«Если честно, сейчас вся команда в отпусках, и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».
Он также поблагодарил функционера за работу в команде.
«Под его и Юрия Павловича руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности и уважения», — сказал Денисов.
Геркус занял пост генерального директора «Локомотива» летом 2016 года. За период его работы железнодорожники выиграли Кубок России и стали чемпионами страны.
Ранее сообщалось, что Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива».