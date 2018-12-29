Карякин, Непомнящий и ещё двое россиян делят первое место после третьего тура ЧМ по блицу

Короткая ссылка
На чемпионате мира по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге состоялись матчи третьего тура в дисциплине блиц.
Карякин, Непомнящий и ещё двое россиян делят первое место после третьего тура ЧМ по блицу
  • © Malte Ossowski
  • globallookpress.com

Россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин и Евгений Алексеев делят первое место с ещё шестью шахматистами.

На данный момент у лидирующей группы по три очка.

Карякин победил серба Александара Инджича, Непомнящий одолел соотечественника Кирилла Алексеенко, Андрейкин обыграл представителя Таджикистана Фарруха Амонатова, а Алексеев оказался сильнее Тиграна Петросяна из Армении. 

Ранее Дубов стал вторым после Карякина российским шахматистом, выигравшим ЧМ по рапиду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить