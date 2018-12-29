Карякин, Непомнящий и ещё двое россиян делят первое место после третьего тура ЧМ по блицу
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- globallookpress.com
Россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Андрейкин и Евгений Алексеев делят первое место с ещё шестью шахматистами.
На данный момент у лидирующей группы по три очка.
Карякин победил серба Александара Инджича, Непомнящий одолел соотечественника Кирилла Алексеенко, Андрейкин обыграл представителя Таджикистана Фарруха Амонатова, а Алексеев оказался сильнее Тиграна Петросяна из Армении.
Ранее Дубов стал вторым после Карякина российским шахматистом, выигравшим ЧМ по рапиду.