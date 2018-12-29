Адвокат Мамаева опроверг слухи о заявлении футболиста в полицию в адрес водителя Соловчука

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов опроверг информацию о том, что его клиент написал заявление в полицию на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, в котором говорится, что тот сам нанёс футболисту побои.
Адвокат Мамаева опроверг слухи о заявлении футболиста в полицию в адрес водителя Соловчука
  • РИА Новости

«Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

По его словам, сторона защиты, наоборот, выступает за примирение сторон. Он также в очередной раз отметил, что со стороны его клиента не было хулиганских побуждений.

«Была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту», — сказал адвокат.

11 октября Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Мамаев написал заявление в полицию на водителя ведущей Первого канала, в котором утверждал, что Соловчук нанёс ему побои.

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