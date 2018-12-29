Источник: Мамаев утверждает, что водитель ведущей Первого канала нанёс ему побои

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев написал заявление в полицию на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, в котором говорится, что водитель сам нанёс ему побои.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанёс ему удар в область подбородка», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, полиция проводит проверку, в результате которой может быть возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

11 октября Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении двух человек, среди которых был Соловчук.

5 декабря срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.

Ранее жена Мамаева высказалась о дружбе мужа с Кокориным.