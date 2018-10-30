Лыжник Устюгов успешно перенёс операцию на пальце
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил врач российской национальной команды Роман Эрлихман.
«Сергей успешно перенёс операцию, он останется в больнице до четверга. Завтра я приеду на перевязку, хочу лично побеседовать с врачом Голубевым. Пока дальнейших планов нет, посмотрим. Выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону», — сказал Эрлихман.
Он также добавил, что спортсмен сможет приступить к тренировкам через несколько дней. Тем не менее объём тренировочных занятий пока сложно назвать.
«Помимо руки, у него не будет ограничений. Мы планируем его участие в первом этапе Кубка мира, а там как пойдёт процесс реабилитации и подготовка. Решение будет также зависеть от тренерского штаба», — заключил врач.
Устюгов сломал палец на сборах в Италии, когда неудачно упал со склона.
Ранее сообщалось, что Устюгов будет прооперирован во вторник в Москве.