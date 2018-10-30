Лыжник Устюгов успешно перенёс операцию на пальце

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов был успешно прооперирован.
Лыжник Устюгов успешно перенёс операцию на пальце
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил врач российской национальной команды Роман Эрлихман.

«Сергей успешно перенёс операцию, он останется в больнице до четверга. Завтра я приеду на перевязку, хочу лично побеседовать с врачом Голубевым. Пока дальнейших планов нет, посмотрим. Выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону», — сказал Эрлихман.

Он также добавил, что спортсмен сможет приступить к тренировкам через несколько дней. Тем не менее объём тренировочных занятий пока сложно назвать.

«Помимо руки, у него не будет ограничений. Мы планируем его участие в первом этапе Кубка мира, а там как пойдёт процесс реабилитации и подготовка. Решение будет также зависеть от тренерского штаба», — заключил врач.

Устюгов сломал палец на сборах в Италии, когда неудачно упал со склона.

Ранее сообщалось, что Устюгов будет прооперирован во вторник в Москве.

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