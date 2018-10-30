Лыжник Устюгов успешно перенёс операцию на пальце

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов был успешно прооперирован.

Об этом ТАСС сообщил врач российской национальной команды Роман Эрлихман.

«Сергей успешно перенёс операцию, он останется в больнице до четверга. Завтра я приеду на перевязку, хочу лично побеседовать с врачом Голубевым. Пока дальнейших планов нет, посмотрим. Выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону», — сказал Эрлихман.

Он также добавил, что спортсмен сможет приступить к тренировкам через несколько дней. Тем не менее объём тренировочных занятий пока сложно назвать.

«Помимо руки, у него не будет ограничений. Мы планируем его участие в первом этапе Кубка мира, а там как пойдёт процесс реабилитации и подготовка. Решение будет также зависеть от тренерского штаба», — заключил врач.

Устюгов сломал палец на сборах в Италии, когда неудачно упал со склона.

Ранее сообщалось, что Устюгов будет прооперирован во вторник в Москве.