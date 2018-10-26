Устюгов будет прооперирован во вторник в Москве

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов будет прооперирован по поводу перелома пальца во вторник в Москве.
Устюгов будет прооперирован во вторник в Москве
  • РИА Новости

Устюгов сломал палец на сборах в Италии, когда неудачно упал со склона.

«Сергея успели обследовать несколько специалистов, последняя из консультаций состоялась в Москве в пятницу утром. Эту консультацию проводил заведующий отделением микрохирургии и травмы кисти ЦИТО профессор Игорь Голубев. Проблема заключается в том, что, если просто наложить при такой травме гипс, отломанный кусочек фаланги может срастись не совсем правильно и в дальнейшем рука не восстановит своих функций в полном объёме. Операция же позволяет максимально точно восстановить повреждённую кость. Поэтому Устюгову и было рекомендовано оперативное лечение», — приводит слова главного врача Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Романа Эрлихмана РИА Новости.

Врач также отметил, что операция, которая пройдёт 30 октября в ЦИТО, не потребует общего наркоза.

Ранее Устюгов повредил руку на сборах в Италии.

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