Хоккеист СКА Олег Ли оценил матч КХЛ в Вене

Хоккеист петербургского СКА Олег Ли в беседе с газетой «Известия» оценил вынесенный матч КХЛ в Вене.

«Конечно, было интересно. Замечательная страна. И город хороший. Такие игры, как в Вене, важны и нужны. Хорошо, что мы ещё и выиграли», — заявил спортсмен.

По его словам, это будет дополнительным импульсом для дальнейших выступлений СКА в сезоне.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение относительно проведения вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги в Европе.