Хоккеист СКА Олег Ли оценил матч КХЛ в Вене
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«Конечно, было интересно. Замечательная страна. И город хороший. Такие игры, как в Вене, важны и нужны. Хорошо, что мы ещё и выиграли», — заявил спортсмен.
По его словам, это будет дополнительным импульсом для дальнейших выступлений СКА в сезоне.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение относительно проведения вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги в Европе.