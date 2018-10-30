Хоккеист СКА Олег Ли оценил матч КХЛ в Вене

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Хоккеист петербургского СКА Олег Ли в беседе с газетой «Известия» оценил вынесенный матч КХЛ в Вене.
Хоккеист СКА Олег Ли оценил матч КХЛ в Вене
  • ©Matti Matikainen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Конечно, было интересно. Замечательная страна. И город хороший. Такие игры, как в Вене, важны и нужны. Хорошо, что мы ещё и выиграли», — заявил спортсмен.

По его словам, это будет дополнительным импульсом для дальнейших выступлений СКА в сезоне.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение относительно проведения вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги в Европе.

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