Фазель оценил проведение вынесенных матчей КХЛ в Европе

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение относительно проведения вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Европе.

«Продвигать матчи КХЛ — это отличная идея. Это даёт возможность показать местным болельщикам хороший хоккей», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА 26 и 28 октября соответственно провели вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ в Вене с братиславским «Слованом». Обе встречи завершились разгромным поражением словацкого клуба со счётом 9:0 и 7:0 соответственно.

Ранее Фазель высказался о возможном проведении матча между командами из КХЛ и НХЛ.