Фазель оценил проведение вынесенных матчей КХЛ в Европе
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- РИА Новости
«Продвигать матчи КХЛ — это отличная идея. Это даёт возможность показать местным болельщикам хороший хоккей», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА 26 и 28 октября соответственно провели вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ в Вене с братиславским «Слованом». Обе встречи завершились разгромным поражением словацкого клуба со счётом 9:0 и 7:0 соответственно.
Ранее Фазель высказался о возможном проведении матча между командами из КХЛ и НХЛ.