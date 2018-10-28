Фазель оценил проведение вынесенных матчей КХЛ в Европе

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение относительно проведения вынесенных матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Европе.
Фазель оценил проведение вынесенных матчей КХЛ в Европе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Продвигать матчи КХЛ — это отличная идея. Это даёт возможность показать местным болельщикам хороший хоккей», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА 26 и 28 октября соответственно провели вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ в Вене с братиславским «Слованом». Обе встречи завершились разгромным поражением словацкого клуба со счётом 9:0 и 7:0 соответственно.

Ранее Фазель высказался о возможном проведении матча между командами из КХЛ и НХЛ.

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