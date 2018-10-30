Агент: один из клубов АПЛ готов предложить за форварда ЦСКА Чалова €5 млн

Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал, что один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) хочет приобрести нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

Об этом Зинин сообщил в своём Twitter.

Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 млн. евро. Пришлось разочаровать: У нас лимит. Чтобы ЦСКА вступил в переговоры, полагаю, сумма должна быть раза в три больше. Это к вопросу о том, почему наши редко уезжают — Алексей Зинин (@alexzinin1) 30 октября 2018 г.

По его словам, клуб является середняком чемпионата Англии и готов был предложить за игрока €5 млн.

«Пришлось разочаровать: у нас лимит. Чтобы ЦСКА вступил в переговоры, полагаю, сумма должна быть раза в три больше. Это к вопросу о том, почему наши редко уезжают», — написал Зинин.

Он добавил, что этот же клуб АПЛ ранее предлагал €8 млн за Смолова.

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