Стало известно, сколько ЦСКА заработал на продаже Витиньо

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько клуб заработал на продаже Витиньо в бразильский «Фламенго».

«Сумма трансфера составила 12 млн евро. Кроме всего прочего, во многом благодаря этому нынешним летом нам удалось укомплектовать команду. Переговоры были непростыми, но постепенно вышли на сумму, которая нас полностью устроила. С профессиональной точки зрения я оцениваю эту сделку как нашу большую победу. Не припомню, кому и когда удавалось получить такую сумму за трансфер футболиста в бразильский клуб», — приводит слова функционера официальный сайт ЦСКА.

Бабаев также отметил, что Витиньо сам стремился перейти во «Фламенго».

«Игрок изъявил желание вернуться во «Фламенго». Говорил, что мечтал выступать там с раннего детства и именно этому клубу принадлежит его сердце. Признавался, что европейская карьера, о которой мечтают многие бразильские игроки, не совсем для него. Первое предложение мы отвергли, но игрок оказался очень настойчив. Было ясно, что, насильно оставив Витиньо у себя, мы рискуем получить ситуацию, когда игрок, выступая за нашу команду, мыслями будет в другом месте», — добавил Бабаев.

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