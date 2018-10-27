Защитник ЦСКА Чернов оценил перспективы команды в Лиге чемпионов

Защитник ЦСКА Никита Чернов в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.

«Они по-прежнему хорошие. Просто надо выходить на второй матч с «Ромой» и при поддержке своих трибун показывать футбол, в который мы умеем играть», — сказал он.

По словам футболиста, армейцам нужно попытаться сыграть так же, как с «Реалом», и тогда им воздастся за старания.

Ранее директор Российской премьер-лиги по работе с болельщиками Александр Мейтин в беседе с телеканалом «360» призвал не применять меры к ЦСКА за инцидент в метро Рима.