Вице-президент Королевской федерации футбола Испании задержан по делу о коррупции

Сотрудники испанской полиции в рамках антикоррупционного расследования задержали вице-президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Андреу Субиеса.

Как сообщает Vanguardia, Субиес, ранее возглавлявший Федерацию футбола Каталонии, был задержан после обысков в офисах каталонской федерации в Барселоне и других городах автономного сообщества.

Отмечается, что данные действия прошли в рамках антикоррупционного расследования и связаны с делом экс-президента RFEF Анхеля Марии Вильяра.

Ранее сообщалось, что Вильяр вышел из тюрьмы под залог в размере €300 тыс.