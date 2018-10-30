Вице-президент Королевской федерации футбола Испании задержан по делу о коррупции
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Как сообщает Vanguardia, Субиес, ранее возглавлявший Федерацию футбола Каталонии, был задержан после обысков в офисах каталонской федерации в Барселоне и других городах автономного сообщества.
Отмечается, что данные действия прошли в рамках антикоррупционного расследования и связаны с делом экс-президента RFEF Анхеля Марии Вильяра.
Ранее сообщалось, что Вильяр вышел из тюрьмы под залог в размере €300 тыс.