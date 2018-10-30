Тренеры Кудашов и Никитин не поедут со сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Тренеры сборной России по хоккею Алексей Кудашов и Игорь Никитин не поедут с национальной командой в Финляндию на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), специалисты не поедут на турнир из-за занятости в клубах. Кудашов работает в санкт-петербургском СКА, а Никитин возглавляет московский ЦСКА.

Таким образом, на матчи в Хельсинки отправятся главный тренер Илья Воробьёв, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин и тренер вратарей Рашит Давыдов.

Кубок Карьяла пройдёт в столице Финляндии Хельсинки с 8 по 11 ноября. 8 ноября сборная России сыграет с Финляндией, 10 ноября — со Швецией, а 11 ноября — с Чехией.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла.