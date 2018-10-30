Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) объявила состав национальной команды на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.

В заявку на соревнования вошли:

— голкиперы: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»);

— защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба — ЦСКА), Артём Зуб (СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба — «Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»);

— нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все — СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин, Пётр Хохряков (оба — «Салават Юлаев»).

Кубок Карьяла пройдёт в столице Финляндии Хельсинки с 8 по 11 ноября. 8 ноября сборная России сыграет с Финляндией, 10 ноября — со Швецией, а 11 ноября — с Чехией.

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