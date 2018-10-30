ХК «Спартак» опроверг информацию о переговорах со Знарком

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Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» опроверг информацию о переговорах с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком.
ХК «Спартак» опроверг информацию о переговорах со Знарком
  • РИА Новости

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями о переговорах с Олегом Знарком «Спартак» официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что сумма возможного гонорара специалиста является «плодом фантазии журналистов».

29 октября появилась информация, что «Спартак» предложил Знарку годовую зарплату в 20 млн рублей, однако тренер отказался от предложения.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл ХК «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

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