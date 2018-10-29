«Локомотив» проиграл ХК «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе коллектива из Сочи отличились Сергей Шмелёв и Егор Рыков. У хозяев единственную шайбу забросил Якуб Накладал.
В следующем матче «Локомотив» сыграет с рижским «Динамо», а ХК «Сочи» — с магнитогорским «Металлургом».
В других противостояниях игрового дня КХЛ уфимский «Салават Юлаев» в овертайме уступил московскому «Динамо» (2:3), а минское «Динамо» проиграло хабаровскому «Амуру» (3:6).
Ранее «Спартак» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ.