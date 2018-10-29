«Локомотив» проиграл ХК «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

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Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» проиграл ХК «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе коллектива из Сочи отличились Сергей Шмелёв и Егор Рыков. У хозяев единственную шайбу забросил Якуб Накладал.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с рижским «Динамо», а ХК «Сочи» — с магнитогорским «Металлургом».

В других противостояниях игрового дня КХЛ уфимский «Салават Юлаев» в овертайме уступил московскому «Динамо» (2:3), а минское «Динамо» проиграло хабаровскому «Амуру» (3:6).

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