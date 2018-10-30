Фанаты «Реала» планируют акцию протеста против Рамоса

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Болельщики мадридского «Реала» готовят акцию, направленную против защитника и капитана команды Серхио Рамоса.
Фанаты «Реала» планируют акцию протеста против Рамоса
  • Reuters

Как сообщает Football Espana, фанаты планируют в ближайшем матче испанской Примеры освистывать Рамоса, поскольку считают его ответственным за негативную атмосферу в команде.

Ближайший матч Примеры «Реал» проведёт на «Сантьяго Бернабеу» с «Вальядолидом» 3 ноября.

После десяти туров Примеры «Реал» с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Хулен Лопетеги получит шанс доказать свою ценность после увольнения из «Реала».

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