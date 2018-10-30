Кадыров заявил, что Грозный готов принять бой Нурмагомедова и Мейвезера

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Грозный готов принять бой между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Мы имеем богатый опыт организации спортивных, политических, культурных событий мирового уровня. И если Хабиб и Флойд договорятся о бое, мы с большим удовольствием предоставим им такую возможность в Грозном. Мы организуем его на высшем уровне», — приводит слова Кадырова Sport24, со ссылкой на пресс-службу The Money Team Russia.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее Дана Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Мейвезера должен пройти в UFC.