Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Мейвезера должен пройти в UFC
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- AFP
«Слушайте, если Мейвезер хочет подраться, то пусть приходит драться. Он должен побиться в UFC. Мы не будем боксировать с ним. Мы сделали это однажды. Всё кончено. Хочешь подраться? Так приходи драться. Настоящий бой», — приводит слова Уайта TMZ.
Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.
Ранее менеджер Нурмагомедова пообещал сделать заявление, от которого «снесёт крышу».