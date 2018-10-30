Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Мейвезера должен пройти в UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение, что возможный поединок чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова против бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера должен пройти по правилам смешанных единоборств.
Уайт заявил, что бой Нурмагомедова и Мейвезера должен пройти в UFC
  • © Ethan Miller/Getty Images
  • AFP

«Слушайте, если Мейвезер хочет подраться, то пусть приходит драться. Он должен побиться в UFC. Мы не будем боксировать с ним. Мы сделали это однажды. Всё кончено. Хочешь подраться? Так приходи драться. Настоящий бой», — приводит слова Уайта TMZ.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее менеджер Нурмагомедова пообещал сделать заявление, от которого «снесёт крышу».

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