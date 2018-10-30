Карелин высказался об успехах сборной России на объединённом ЧМ по борьбе

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал успехи национальной команды на объединённом чемпионате мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который прошёл в Будапеште.

«Вольники» в прошлом году остались без единой медали. В этот раз — работа над ошибками, изменения в тренерском штабе, но самое главное — это смена поколений, которая завершена. Были и валокординовые схватки, и безапелляционные победы. Внятная планомерная работа, в том числе президента федерации борьбы, позволила подтянуться. Надеюсь, что на следующий год, когда будет отбор на Олимпийские игры, команда будет в таком же мощном составе», — приводит слова Карелина РИА Новости.

На объединённом ЧМ в Будапеште российские спортсмены завоевали 13 наград, в числе которых десять золотых, одна серебряная и две бронзовые. На мировом первенстве 2017 года в Париже команда не завоевала ни одной золотой награды.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт объединённого ЧМ по борьбе в Будапеште.