Сборная России выиграла медальный зачёт объединённого ЧМ по борьбе в Будапеште

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Сборная России заняла первое место в медальном зачёте объединённого чемпионата мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который проходил в Будапеште.
Сборная России выиграла медальный зачёт объединённого ЧМ по борьбе в Будапеште
  • Reuters

Российские спортсмены в рамках турнира выиграли 13 наград — десять золотых, одну серебряную и две бронзовые, таким образом установив новый рекорд по количеству побед в истории объединённых чемпионатов мира. Прежнее достижение в семь золотых медалей также принадлежало российской команде и было установлено на первенстве 2007 года.

Второе место в медальном зачёте ЧМ в Венгрии заняли представители Японии — десять медалей (пять золотых, серебро и четыре бронзы). Тройку замкнула сборная США — 12 наград (четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых).

Ранее сообщалось, что Александр Чехиркин и Муса Евлоев стали чемпионами мира по греко-римской борьбе.

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