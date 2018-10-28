Чехиркин и Евлоев стали чемпионами мира по греко-римской борьбе

Россияне Александр Чехиркин и Муса Евлоев завоевали золотые медали на чемпионате мира по греко-римской борьбе, проходящем в Будапеште.

В финале весовой категории до 77 кг Чехиркин победил борца из Венгрии Тамаша Лёринца. Бронзу завоевали серб Виктор Немеш и представитель Южной Кореи Ким Хён Ву.

В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Евлоев одержал победу над болгарином Кирилом Миловым. Бронзовыми призёрами стали иранец Аббас Алиярифейзабади и серб Михаил Каяла.

Ранее сообщалось, что Сергей Семёнов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 130 кг.