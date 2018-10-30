Роналду обошёл певицу Гомес по числу подписчиков в Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал самым популярным пользователем социальной сети Instagram.

Как сообщает Just Jared, 29 октября число пользователей Instagram, подписанных на страницу Роналду, достигло 144 332 498. Таким образом он стал самым популярным пользователем социальной сети, опередив американскую поп-певицу Селену Гомес, на которую подписано 144 318 439 человек.

33-летний форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Европы 2016 года и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В его активе победы в английских и испанских турнирах, а также множество личных рекордов.

Ранее сообщалось, что Роналду рассказал, почему ушёл из «Реала».