Роналду обошёл певицу Гомес по числу подписчиков в Instagram
- Reuters
Как сообщает Just Jared, 29 октября число пользователей Instagram, подписанных на страницу Роналду, достигло 144 332 498. Таким образом он стал самым популярным пользователем социальной сети, опередив американскую поп-певицу Селену Гомес, на которую подписано 144 318 439 человек.
33-летний форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Европы 2016 года и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В его активе победы в английских и испанских турнирах, а также множество личных рекордов.
Ранее сообщалось, что Роналду рассказал, почему ушёл из «Реала».