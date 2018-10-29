Роналду рассказал, почему ушёл из «Реала»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о причинах ухода из мадридского «Реала».

«Я чувствовал, что в клубе уже не относились ко мне как раньше, в первые лет пять. Особенно это касается президента. Он смотрел на меня, будто я для них уже не был незаменимым. Это заставило меня задуматься об уходе. Видел, в прессе они говорили, что я попросил об уходе. Тем не менее у меня не сложилось впечатления, что Перес хочет удержать меня», — приводит слова футболиста France Football.

Он также добавил, что на его трансфер не повлиял уход главного тренера клуба из Мадрида Зинедина Зидана. Однако это был один из моментов, который заставил его лучше понять ситуацию в команде.

«Перес всегда смотрел на меня только с точки зрения деловых отношений. То, что он говорил мне, было не от души. Как бы то ни было, я многого достиг в Мадриде. У меня были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить. Тем не менее через девять лет пришло время сменить клуб и двигаться дальше», — сказал Роналду.

Ранее Роналду поделился ожиданиями от матча «Реала» и «Барселоны» в десятом туре Примеры.