WADA начало формировать комиссию для работы в московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приступило к формированию экспертной комиссии, которая должна получить допуск ко всем данным закрытой московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA.

Отмечается, что стороны уже активно ведут переговоры о доступе в лабораторию, а также обсуждают логистику.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.

Ранее гендиректор WADA рассказал о последствиях для РУСАДА в случае недопуска к данным московской лаборатории.