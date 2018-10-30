WADA начало формировать комиссию для работы в московской антидопинговой лаборатории
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA.
Отмечается, что стороны уже активно ведут переговоры о доступе в лабораторию, а также обсуждают логистику.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российская сторона до 31 декабря обязана предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории, которая будет проанализирована специалистами WADA.
Ранее гендиректор WADA рассказал о последствиях для РУСАДА в случае недопуска к данным московской лаборатории.