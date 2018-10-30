Экс-игрок «Спартака» Рейнгольд прокомментировал появившуюся информацию о своей смерти

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал появившуюся в социальных сетях информацию о своей смерти.
Экс-игрок «Спартака» Рейнгольд прокомментировал появившуюся информацию о своей смерти
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Все мои дети встревожены, и само чувство очень неприятное. Кому это надо? Я не знаю. Это выглядит как провокация высшей пробы. Моей жене звонят и говорят: «Ваш муж скончался». Можно быть фанатом футбола, можно болеть футболом, но дойти до такой низости?» — приводит слова Рейнгольда «Чемпионат».

Он отметил, что в своих оценках приходящего в футболе лишь высказывает своё мнение, а не учит кого-либо жизни.

«Зачем меня унижать, оскорблять и прочее? Никто не имеет на это права. Противно это всё», — добавил эксперт.

Ранее Василий Уткин порассуждал на тему кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

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