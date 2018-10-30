Уткин порассуждал на тему кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказал мнение о возможных кандидатах на должность нового главного тренера московского футбольного клуба «Спартак».

«Почему тянут с назначением нового тренера? Во-первых, нужно было понять, что «Реал» будет делать с Хуленом Лопетеги. У того, в конце концов, две работы мечты уже было в этом году, может, он получит третью. Возможно, Лопетеги и о «Спартаке» мечтал всю жизнь. Второй вариант — может быть, так и останется свободным Антонио Конте. Вот было бы круто, если бы Массимо Каррере пришёл на смену Конте и взял его обратно помощником», — заявил Уткин в своей программе «Футбольный клуб» в YouTube.

Он также отметил, что считает нынешнего наставника «Ростова» Валерия Карпина наиболее «стабильным» вариантом для «Спартака».

«Мне очень нравится карьера Валерия, который стал тренером «Спартака», не собираясь им становиться. Постепенно он стал очень достойным тренером «Спартака», завоевав второе место. После отставки, работы в «Мальорке», армавирском «Торпедо» и на телевидении ему досталась команда с небольшими ресурсами, и Карпин делает из неё крепкий клуб», — добавил комментатор.

Место главного тренера «Спартака» стало вакантным 22 октября, когда за неудовлетворительные результаты был уволен итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов не намерен совмещать работу в «Спартаке» и в сборной России.