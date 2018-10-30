СМИ: Черчесов не намерен совмещать работу в «Спартаке» и в сборной России
- Reuters
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе, наставник сборной не планирует рассматривать предложения клубов как минимум до завершения чемпионата Европы 2020 года.
После увольнения Массимо Карреры с должности главного тренера «Спартака» появилась информация, что Черчесов заинтересован в работе с клубом и может уже зимой возглавить московскую команду.
Ранее сообщалось, что Рауль Рианчо проведёт на посту главного тренера «Спартака» не менее четырёх матчей.