СМИ: Черчесов не намерен совмещать работу в «Спартаке» и в сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не планирует совмещать работу в национальной команде и в клубе.
СМИ: Черчесов не намерен совмещать работу в «Спартаке» и в сборной России
  • Reuters

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе, наставник сборной не планирует рассматривать предложения клубов как минимум до завершения чемпионата Европы 2020 года.

После увольнения Массимо Карреры с должности главного тренера «Спартака» появилась информация, что Черчесов заинтересован в работе с клубом и может уже зимой возглавить московскую команду.

Ранее сообщалось, что Рауль Рианчо проведёт на посту главного тренера «Спартака» не менее четырёх матчей.

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